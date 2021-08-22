От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались 18 человек

За прошедшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 18 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались десять мужчин и восемь женщин в возрасте от 56 до 91 года, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 22 августа в области от COVID-19 умерли 2 146 человек.

Напомним, за минувший день в регионе выявлено 246 новых случаев заболевания ковидом.

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