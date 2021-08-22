Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 246 человек

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 246 человек. Всего на 22 августа в регионе зафиксировано 78 646 случаев.

Выписали с начала пандемии 72 944 человека, за сутки – 190.

В Саратове нашли 105 новых случаев, в Энгельсском районе – 35, а в Балаковском – 18.

Среди заразившихся 12 детей до шести лет, 10 – от семи до 14, шестеро подростков от 15 до 19-ти и 102 человека старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 95 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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