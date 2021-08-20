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Происшествия20 августа 2021 8:43

В Ершовском районе продолжается борьба с пожаром в заброшенных садах

Огонь полыхает почти сутки
Источник:kp.ru
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К этому часу пожар у населенного пункта Плодопитомник в Ершовском районе, где загорелась сухая трава в заброшенных садах, локализован. Но еще остаются тлеющие участки.

Обстановка - полностью под контролем, специалисты продолжают работу по тушению. Об этом заявил зампред областного правительства Александр Соловьев.

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Он подтвердил, что пожар возник, по предварительным данным, «из-за человеческого фактора».

Помощь в тушении оперативно оказали местные фермеры, лесники, муниципальные предприятия и несколько организаций, которые предоставили технику.

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