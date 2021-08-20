В Саратовской области сейчас хранится 12 тонн донорской крови

Донорская кровь в Саратовской области хранится в достаточном на год количестве Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель главного врача Саратовской областной станции переливания крови Татьяна Благовидова рассказала "КП-Саратов" о том, грозит ли региону дефицит компонентов крови. Ранее в различных регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, появились сообщения о том, что на фоне пандемии возникла угроза дефицита донорской крови.

- В Саратовской области сейчас на хранении находится 12 тонн плазмы крови. Этого количества региону хватит на год. Срок хранения плазмы составляет три года, - пояснила Благовидова.

Кровь в чистом виде не хранится: ее сразу разбивают на необходимые компоненты: плазму, эритроциты и тромбоциты. Часть плазмы выдается больницам, часть постоянно отправляется в запасы. Эритроциты хранятся 40 – 45 дней. Тромбоциты пригодны только пять дней максимально, их готовят по отдельным заявками медицинских учреждений.

- Обязательный запас крови не хранится целиком в Саратове, он распределен по больницам региона, а также филиалам станции крови в Энгельсе, Балашове, - рассказала медик.

По словам эксперта, на данный момент угрозы дефицита донорской крови в Саратовской области нет.

Подробнее о ситуации с донорством и наличием запасов крови читатей в материале Наталии Калининой «Полученной крови нам хватит на год»: Саратовские доноры успевают привиться от коронавируса между сдачами крови

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