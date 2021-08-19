В Саратовской области скончалось 14 человек, привитых от коронавируса

Олег Костин

На 19 августа с начала прививочной кампании в регионе умерли 14 человек. Речь идет о тех, кто получил два компонента вакцины. Об этом в ходе брифинга 19 августа рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

- Есть категория тех, у кого не выработались антитела. Из этих 14 человек почти половина, шестеро, тяжело болели между прививками.

Серьезные сопутствующие патологии были у восьми из них.

Прививались все разными вакцинами, половина одной, половина другой, нет смысла говорить о названиях вакцин, - рассказал Костин.

Он заявил также, что смертность от коронавируса среди людей старше старше 60 лет в Саратовской области составляет 11%. «Среди тех, кто привился - в 100 раз меньше».

По словам Костина, 2139 человек в регионе умерли на сегодня от иных патологий, у них был коронавирус и дополнительно – тяжелая патология, которая и привела к смерти.

- Сейчас мы находимся на плато, на горе, по заболеваемости. Можем пойти вниз, как бы хотелось. Но можем сделать и шаг вверх.

Впереди дата – возврат туристов и отдыхающих к 1 сентября, приезд студентов. Большая просьба ко всем привиться, - сказал Олег Костин.