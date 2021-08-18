Саратовцы пожаловались на растаскивающих имущество «Тантала» неизвестных

"Тантал" сейчас выглядит так

Сегодня, 18 августа, саратовец пожаловался, что некие личности вывозят имущество завода «Тантал» с его территории. Анонимный пост появился в сообществе Саратов Онлайн.

Саратов Онлайн

Горожанин сообщил, что неизвестные лица подъехали к заводскому корпусу на автомобилях с номерами Самары, Пензы и Волгограда и стали выносить имущества завода, сбрасывая вещи с этажей.

В пресс-службе городского УМВД подтвердили, что на заводе с 2020 года нет охраны, а в заборе имеются дыры, позволяющие посторонним проникнуть на территорию корпуса. Полицейские нередко задерживают мародеров на обанкротившемся «Тантале».

Полиция нередко задерживает нарушителей на территории завода

11 августа 2021 года Управлением МВД России по городу Саратову в адрес арбитражного управляющего предприятия было внесено представление об устранении условий, способствующих созданию угроз безопасности граждан, совершению преступлений и административных правонарушений.

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