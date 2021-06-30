Завод «Тантал» в Саратове признали банкротом из-за миллиардного долга

ПАО «Тантал» в Саратове признали банкротом.

В министерстве промышленности и энергетики области «КП-Саратов» сообщили, что уже на протяжении двух лет предприятие не работает. Основной производственный персонал распущен, на заводе числятся только сотрудники вспомогательных служб, например, охрана.

- Данная ситуация возникла из-за неконструктивной позиции собственника, который около 20 лет практически не вкладывал средств в разработку новой продукции, развитие и техническое перевооружение предприятия. Также собственник не предпринимал попытки возобновить производство, — отметили в Минпроме.

По кредитам задолженность составляет более 1 млрд рублей, а работникам должны около 32 млн рублей по зарплате.

Введение конкурсного производства позволит продать часть имущества предприятия. На эти деньги выплатят зарплату сотрудникам завода. Будет привлечен эффективный инвестор.

В министерстве сообщили, что держат ситуацию на контроле и готовы оказать поддержку.

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