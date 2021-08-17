Саратовские власти отреагировали на опасную ситуацию с котлованом

Движение по опасному участку решено прекратить

Сегодня, 17 августа, саратовские перевозчики сообщили о том, что опасное движение троллейбусов на краю котлована в Саратове будет прекращено.

После публикации «КП-Саратов» было принято решение прекратить движение электротранспорта по опасному участку дороги. Все троллейбусы были перемещены на другие маршруты. Троллейбусы №3 и 16 прекратили движение до окончания работ. Таким образом, было принято решение обезопасить пассажиров.

Напомним, сегодня утром в распоряжение редакции попали фото и видео с улицы Саратова, где видно, как троллейбус проезжает по кромке осыпающегося котлована, сделанного для проведения коммунальных работ.

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