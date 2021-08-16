На саратовских машиностроительных предприятиях обещали повышать зарплату не реже раза в год

Подписано трехстороннее соглашение

Трехлетнее соглашение о повышении зарплат работникам саратовских предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения подписал сегодня министр промышленности региона Андрей Архипов с председателями регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александром Креницким и областной организации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Сергеем Бека.

Работодатели обязуются обеспечить сотрудникам рост реальной зарплаты на уровне не ниже трех прожиточных минимумов трудоспособного населения региона кроме того повышение будет проходить не реже одного раза в год и на уровне не ниже прогнозируемого уровня инфляции в Саратовской области (но не ниже 7,5%).

Ранее аналогичное соглашение подписано с областной организацией Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и региональным отделением «Союза машиностроителей России».