«Все в заплатках, все течет»: коммунальщики уничтожают новые тротуары в Ленинском

Читатель прислал в редакцию «КП-Саратов» видео с мест коммунального ремонта в Ленинском районе Саратова.

На записи саратовец запечатлел многочисленные котлованы на Деловой, Технической, Вишневой и Тверской. Во многих местах коммунальщики регулярно (несколько раз в месяц) раскапывают трубы.

Автор видео рассказывает, что из-за постоянных раскопок страдают не только местные жители и автомобилисты, которым приходится обходить и объезжать, но и новые тротуары:

- Всё в заплатках, всё течет, - комментирует саратовец, показывая несколько заделанных участков на недавно уложенном асфальте.

Также горожанин показал в июле уничтоженный коммунальными службами сквер возле дома №10 на Вишневой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.