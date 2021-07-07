Коммунальные службы разрушают сквер Печатников в Саратове

Коммунальщики провели работы, но погибший сквер не восстановили Фото: Дарья Васенина

Уже несколько лет саратовские коммунальные службы измываются над сквером Печатников в Ленинском районе Саратова.

Небольшому уголку зелени напротив здания №10 на Вишневой очень не повезло — под ним расположены несколько труб, причем принадлежащих разным коммунальным службам. Не сложно догадаться, что с учетом долговечности саратовских коммуникаций, несчастный сквер регулярно перекапывают. Если закопать обратно ямы «Концессиям водоснабжения — Саратов» и филиалу ПАО «Т Плюс» удается, то вот убитую зелень никто заново выращивать пока не стремится.

«КВС» чуть меньше повредили сквер Фото: Дарья Васенина

Сейчас в сквере окруженные травой, цветами и деревьями зияют две дыры. Одна из них, оставшаяся от «КВС» как-то поменьше, да и «спрятана» поглубже, а вот намедни образовавшаяся после работ «Т Плюс» пустота пугает больше – и размерами и последствиями. Помимо газона (пусть и запущенного, но газона) коммунальщики уничтожили два дерева.

Уничтожили два дерева Фото: Дарья Васенина

Работники типографии, расположенной рядом со сквером, в 2020 году высадили там несколько саженцев. Все они были уничтожены коммунальными службами.

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