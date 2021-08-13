Жителям присоединенных к Саратову территорий чиновники не сохранили прежние тарифы по страхованию машин

На недавней пресс-конференции чиновники рассказали, что учли сохранение всех льгот для жителей новых территорий Саратова Фото: Александр Уриевский

Администрация Саратова направила письмо в Банк России с просьбой уточнить, как с юридической точки зрения решить вопрос применения «сельского» коэффициента по ОСАГО для жителей вновь присоединенных к Саратову территорий.

- От граждан, проживающих на данных территориях, в мэрию начали поступать жалобы, что при заключении договора ОСАГО страховые компании применяют к ним тарифы для города Саратова, которые значительно выше сельских. Хотя после объединения с Саратовом территории сохранили свой статус «сельских населенных пунктов», а значит и все льготы, - подтвердили в мэрии города.

Несмотря на то, что ранее чиновники говорили о сохранении всех сельских льгот, выяснилось, что страховщики немедленно после присоединения новых поселков к Саратову перерассчитали для них тарифы на страховку авто в сторону увеличения. Только теперь администрация города направила страховым компаниям письма «о возможности проработки с их головными организациями вопроса о применении «сельского» коэффициента при расчете страховки для жителей присоединенных населенных пунктов». Когда такое решение будет принято – неизвестно, пока автовладельцы будут платить за страховку по расценкам города Саратова.

Напомним, в состав Саратова уже вошли четыре муниципальных образования со статусом сельских поселений – Рыбушанское, Синеньское, Багаевское и Красный текстильщик – это 23 населенных пункта и 15 тысяч жителей. На очереди по вхождению в состав Саратова – еще несколько МО Саратовского района.