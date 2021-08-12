Туризм в Саратовской области оправится от последствий пандемии к концу года

Виктория Бородянская

Экономические показатели туризма в Саратовской области начнут расти к концу 2021 года. Об этом сегодня, 12 августа, рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, в ответ на публикацию «Саратовская область теряет привлекательность для туристов четвертый год подряд».

Напомним, эксперты РБК, совместно со Сбером, провели исследование, согласно которому Саратовская область теряет туристическую привлекательность как минимум с 2018 года. Виктория Бородянская сообщила, что комитет со всем вниманием отнесся к рейтингу по Индексу туристического потенциала, который рассчитывался на основе показателей чистой прибыли туристического бизнеса в регионе. Она также добавила, что подобный рейтинг не дает полной картины.

- На наш взгляд сопоставлять итоги самых тяжелых лет (2020-2021 годы) для экономики нашей отрасли некорректно. По прогнозам Ростуризма, внутренний туризм полностью восстановится по итогам 2021 года. Стоит учитывать высокий спрос на летний и зимний туристические сезоны, а также участие в программах поддержки Ростуризма. Мы полагаем, что к концу года экономические показатели туристической отрасли начнут расти, - рассказала эксперт, а также напомнила, что туристический рейтинг РБК и Сбера – далеко не единственный в стране.

- На сегодня существует множество рейтингов в области туризма. Аналитики проводят различные исследования, например, недавно был сформирован рейтинг TVIL.RU – сервиса бронирования жилья для отдыха. Согласно нему Саратов вошел в ТОП-10 популярных направлений для отдыха с детьми в «бархатный сезон». Регион оказался на 10-м месте: средняя стоимость ночи в отелях составляет 1900 рублей, а среднее время пребывания туристов – семь ночей, - рассказывает Виктория Бородянская.

- Саратов также вошел в топ-20 железнодорожных направлений к морю на июль. К такому выводу пришли аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Саратов за год поднялся на 15 позиций в рейтинге Топ-20 российских маршрутов на лето, согласно данным сервиса по продаже авиабилетов. Саратов вошел в топ-10 наиболее популярных городов России для отдыха на пресных водоемах, в нем он занят восьмое место. В прошлом году Саратовская область поднялась на 32 место в Национальном туристическом рейтинге, который составляют экономисты, политологи и общественные деятели. И таких рейтингов огромное количество. Регион в общем имеет хорошие оценки от экспертов, - заключила председатель комитета.