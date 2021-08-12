Саратовская область теряет привлекательность для туристов четвертый год подряд

Саратовская область работает над туристической привлекательностью, но некотрые эксперты ее не видят

Саратовская область теряет привлекательность для туристов уже четвертый год подряд. Прибыль туристической отрасли в регионе продолжает падать с 2018 года.

Масштабный анализ ситуации на рынке туристических услуг в России провели аналитики РБК и ООО «НКР» совместно со Сбером.

- Каждый регион России развивается индивидуально. Чтобы отследить тенденции, мы создали карту индексов, на которой можно увидеть, какие субъекты федерации нуждаются в особом внимании к той или иной сфере, а на какую стоит обратить внимание бизнесу для инвестиций, - сообщают авторы проекта.

Индекс указывает на то, насколько в регионе развит его туристический потенциал, то есть насколько прибыльны предприятия туристической направленности, сколько жителей занято в туристическом бизнесе и каковы средние заработки в данном секторе.

Индекс развития туристического потенциала региона Саратова в последние годы выглядит следующим образом:

Заметное падение индекса ждало индустрию в 2019 году, что довольно странно, ведь именно в этом году в Сабуровке открылся новый аэропорт Гагарин. Новый аэропорт должен был увеличить поток туристов, прибывающих в регион, однако, по мнению экспертов РБК и Сбера, это не сыграло принципиальной роли.

На данный момент, Саратовская область остановилась на 2,7. Для сравнения, в 2021 году индекс развития туристического потенциала региона Краснодарского края и Республики Крым составляют 7 и 6,9 соответственно.

Если сравнить Саратовскую область с соседними регионами, то становится заметно, что аналогичное падение произошло в 2019 году и в соседних регионах, однако в Самарской области удалось в 2020 году наметились позитивные тенденции:

Следует отметить, что пандемия внесла свои коррективы в туристическую отрасль в 2020-2021 годах. На этот период в качестве сопоставимых данных для расчета индекса были взяты показатели за 11 месяцев. Рассматривались отчеты с июня 2020 по апрель 2021 года, а последние доступные данные на июль 2021 года.

Индекс формируется из трех расчетных компонентов:

- Доля чистой прибыли региона от туристического бизнеса от чистой прибыли от туристического бизнеса по стране в целом. Она известна благодаря налоговой отчетности предприятий области. Там можно оценить, насколько серьезен вклад региона в развитие туризма в России.

- Доля занятости в туристическом секторе от общей занятости в регионе.

- Уровень заработной платы в туристическом бизнесе по сравнению со средней заработной платой в регионе. Показатель рассчитывается на основе данных Росстата.

На основе полученных данным, регионам присваиваются значения индекса от 1 до 7, где й – наихудший результат.