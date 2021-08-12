Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 12:38

Саратовский Роспотребнадзор: Мы не давали предписаний снять занавеси с окон в общественном транспорте

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Представитель саратовского регионального Роспотребнадзора заявил, что служба не давала рекомендаций снять занавески в общественном транспорте, в частности, в автобусах.

Ранее в СМИ обсуждалось, что в автобусах не включаются или сломаны кондиционеры, а занавески с окон убрали, якобы, из-за предписаний Роспотребнадзора. В результате люди вынуждены ехать в прозрачных «аквариумах» на 40-градусной жаре. Занавески, предположительно, могли влиять на сохранение в салоне коронавируса, который задерживается на тканевых поверхностях.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин сообщил на брифинге 12 августа, что таких предписаний, по поводу снятия занавесок в общественном транспорте, они не давали.