Саратовский Роспотребнадзор: Мы не давали предписаний снять занавеси с окон в общественном транспорте

Представитель саратовского регионального Роспотребнадзора заявил, что служба не давала рекомендаций снять занавески в общественном транспорте, в частности, в автобусах.

Ранее в СМИ обсуждалось, что в автобусах не включаются или сломаны кондиционеры, а занавески с окон убрали, якобы, из-за предписаний Роспотребнадзора. В результате люди вынуждены ехать в прозрачных «аквариумах» на 40-градусной жаре. Занавески, предположительно, могли влиять на сохранение в салоне коронавируса, который задерживается на тканевых поверхностях.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин сообщил на брифинге 12 августа, что таких предписаний, по поводу снятия занавесок в общественном транспорте, они не давали.