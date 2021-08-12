Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 254 человека

254 новых случая коронавируса нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего на 12 августа в регионе заразились 76 154 человека.

Выписали с начала пандемии 70 768 саратовцев, за сутки – 212.

В Саратове нашли 96 новых случаев, в Энгельсском районе – 33, а в Балашовском – 11.

Среди заболевших 13 детей до шесть лет, девять детей от семи до 14, пять подростков 15-17-ти и 56 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 75 пациентов, бессимптомно переносит COVID-19 один саратовец.

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