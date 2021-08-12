В Саратовской области чаще всего попадаются подделки 5-тысячных купюр

В Саратовской области в апреле-июне 2021 года выявлено 69 подделок российских банкнот.

По-прежнему чаще всего подделывают купюры в 5000 рублей. На их долю пришлось 87% от всех выявленных фальшивок (60 штук). Также из оборота изъято шесть поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, две – номиналом 2000 рублей, одна – номиналом 500 рублей.

Кроме того, в II квартале текущего года выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

Эксперты Отделения ГУ ЦБ в Саратове подсказывают что для определения подлинности банкнот необходимо проверять не менее трех защитных элементов, различимых на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения.

В первую очередь, нужно обратить внимание на водяные знаки – это видимые на просвет изображения. Кроме цифр номинала на современных банкнотах можно увидеть многотоновые, объемные портреты исторических персонажей. Например, на купюре 5000 рублей на правом купонном поле можно рассмотреть водяной знак в виде портрета Н.Н. Муравьёва-Амурского.

Второй признак – защитная нить с выходящими фрагментами на лицевой стороне банкноты. Для купюры 5000 рублей используется особая защитная нить с кинетическим эффектом. При изменении угла зрения заметно как относительно друг друга смещаются цифры номинала.

Третий признак – переливающий герб. При наклоне банкноты по гербу города словно перекатывается сверкающая полоса.

Четвертый – выпуклый рельеф. На ощупь можно проверить надпись «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты, метку для людей с ослабленным зрением.

Подробнее об этом расказывают на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

Чтобы подстраховаться от подделок, для кассиров розничной торговли Банк России разработал дистанционный курс, в котором учат определять подлинность банкнот.

- Обучение бесплатно и доступно на сайте Университета Банка России», – отметила Екатерина Бирюкова, управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.