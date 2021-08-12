Панков встретился с жителями Кленов, где выпали осадки в виде мела

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Ремонт дворов, нехватка врачей и конечно, вопросы экологии обсудили в поселке Клены Вольского района местные жители с депутатом ГД Николаем Панковым. Он в очередной раз побывал в поселке и рассказал о результатах встречи в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Как обещал, еще раз побывал в посёлке Клены в Вольске. Жители рассказали о проблемах на придомовой территории. Они характерны не только для этого двора на улице Хальзова. Асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах много лет не обновлялось, как и детские площадки. Деревья нуждаются в опиловке.

Пришли к мнению, что в Вольске нужна программа по ремонту и благоустройству дворов. Можно начать ее реализацию именно с Клёнов, откуда начинается Вольск. С жителями пройдём все дворы, посмотрим, какие из них самые проблемные. Подготовим проекты. Несколько территорий посмотрели сразу после обсуждения.

Затронули и тему промышленных выбросов в посёлке. По этому поводу уже обратился в природоохранную прокуратуру и Минприроды. Люди не должны дышать химическими осадками. Нужно провести проверку и при необходимости оштрафовать тех, кто такое допускает. В Саратове встретимся с министром природных ресурсов и экологии. Обсудим и эту проблему, и строительство второй очереди очистных сооружений в Вольске. Которой будет предусмотрена и очистка сточных вод в Кленах.

Жители подняли и вопрос, важный для всего района. В ЦРБ необходимы специалисты-офтальмологи и современное оборудование для обследования и лечения органов зрения. Не скажу, что вопрос решится быстро. Но это ещё одно важное направление для работы. А пока поставлю вопрос о выездных приёмах специалистов СГМУ в рамках соглашения с районом, - написал Панков.