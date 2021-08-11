После нового парка в Балакове появится пляж

Володин предложил балаковцам не останавливаться на реконструкции парка, а заняться пляжем, каналами и дворами

В ходе визита в Балаково 11 августа председатель ГД Вячеслав Володин обсудил с местными жителями ход строительства парка «Центральный» в Балакове. С такой просьбой к нему обратились весной балаковцы.

Глава района Грачев сообщил, что проект выбрали жители, на первом этапев парке появится площадка для мероприятий с новогодней елью, начато строительство пешеходных дорожек из брусчатки, велодорожки, готовится место под парковку, устанавливается освещение.

Володин предложил на этом не останавливаться и после окончания реконструкции парка перейти к созданию пляжа и расчистке судоходных каналов – «а то у вас там свалки мусора просто».

Напомним, депутат ГД Николай Панков на этой встрече предложил запустить в Балакове программу благоустройства дворов, по аналогии с той, которую инициировал Володин в Саратове. Председатель ГД предложение поддержал и предложил Панкову этот проект разработать с учетом мнения жителей.