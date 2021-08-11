Володин: Бизнес выразил готовность работать на строительстве аэропорта в Балаково

Володин заверил, что аэропорту в Балаково - быть

На восстановлении аэропорта в Балаково выразили желание работать представители бизнеса. Оно планируется в рамках частно-государственного партнерства.

Об этом 11 августа в ходе встречи с жителями Балаково заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

- По новому аэропорту в Балаково – уже две крупных компании выразили желание работать на его строительстве. Одна из них местная, это металлурги, вторая – компания федеральная, специализирующаяся на строительстве аэропортов.

Специалисты посмотрели – взлетная полоса в достаточно хорошем состоянии, возможно не строить новую, а обойтись реконструкцией. Пока все обнадеживает, что аэропорт построим. Сдвинулся с места, постепенно начинается рабочий процесс. В федеральном министерстве согласились с необходимостью строительства аэропорта и бизнес повернулся лицом. Аэропорт у нас будет, - заверил Володин балаковцев.

Напомним, в Саратовской области «с чистого листа» по инициативе Володина и при поддержке президента Путина за несколько лет был построен аэропорт «Гагарин» возле Сабуровки.