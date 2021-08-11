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Общество11 августа 2021 10:41

В саратовских школах могут ввести особое меню

Источник:kp.ru
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Все школы Саратовской области технически готовы обеспечивать детей младших классов горячим питанием, сообщили "КП-Саратов" в региональном министерстве образования.

В новом учебном году бесплатные завтраки и обеды будут получать 100% учеников 1-4 классов – это более 104 тысяч человек. Деньги в региональном бюджете на это уже заведены.

Планируется также организовать специальное питание для детей с пищевой аллергией, сахарным диабетом и другими заболеваниями. Инициатива ввести в школах и детских садах особое меню принадлежит уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Роспотребнадзор уже принял новые правила. В работу также включились Минздрав и Минпросвещения.