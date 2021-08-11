Еще 325 километров саратовских дорог планируется передать на федеральный баланс

Еще сотни километров саратовских дорог передадут федеральным дорожникам

Сегодня, 11 августа, во время рабочего визита в Саратовскую область глава ФДА Росавтодора Роман Новиков заявил, что до конца 2024 года еще 325 километров саратовских региональных дорог будут переданы под федеральный контроль.

- Всего, на данный момент, на федеральном балансе находятся две тысячи километров дорог в Саратовской области, из них 500 километров были приняты в 2021 году. Всего в регионе протяженность дорог составляет 6,5 тысяч километров. Такое соотношение – это очень хороший показатель, - рассказал глава агентства.

До 2024 года на федеральный уровень планируется передать еще 325 километров саратовских региональных дорог.

Роман Новиков анонсировал в перспективе возможный возрат некоторых дорог на баланс региона

- Таковы наши планы, но ситуация может измениться. Возможно, когда дороги будут приведены в нормативное состояние, регион захочет вернуть часть из них себе. Мы проработали с местными властями концепцию системы опорных автомобильных дорог и мы будем ее придерживаться до 2024 года, а затем планируем развивать дальше до 2030 и 2035 года, - пояснил Роман Новиков.