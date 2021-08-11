Новый мост Саратов-Энгельс обойдется в 70 миллиардов

План строительства нового моста через волгу у Саратова

Строительство нового моста Саратов-Энгельс обойдется в 70 миллиардов. Общая стоимость южного обхода вокруг Саратова составит 130 миллиардов. Об этом сообщили сегодня, 11 августа, во время рабочего визита главы ФДА Росавтодора Романа Новикова в Саратов.

Роман Новиков в Саратовской области

Масштабный проект по строительству нового моста расчитан до 2030 года. Рассматриваются три варианта строительства развязки, в зависимости от проекта, длина моста варьируется от 10 до 12 километров.

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Появление мостового перехода позволит значительно увеличить поток большегрузной техники между городами: сейчас по старому мосту ее пускать запрещено.

Общая протяженность Ююного обхода составит от 41 до 45 километров. Дорога в любом случае будет четырехполосной.