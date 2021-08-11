Радаев меру Саратова: Если вы одну точку не можете починить – что вы вообще можете?

Губернатор вслед за населением Саратова удивился - чиновников много. а трубы чинить некому

Глава региона Валерий Радаев раскритиковал руководство Саратова за постоянные порывы на водопроводных сетях.

По словам главы региона, мэрия должна подавать в суд если КВС не исполняет обязанности. а в результате вода течет который день, и десятки чиновников не понятно чем занимаются.

Речь шла о неисправности водопровода на углу ул. Симбирской и Посадского, которую не могут устранить уже несколько дней. Но губернатор вышел на обобщение.

- Глава города, замглавы города, глава района, зампред Правительства, министр строительства и ЖКХ - десять чиновников не могут найти решение по одному порыву. Вы для того и работаете, чтобы устранить проблему в течение короткого времени. У этой трубы есть хозяин. Михаил Александрович [Исаев], мы с вами говорили, если свои обязательства не исполняет КВС – подавайте в суд. Сейчас этим никто не занимается, город во многих местах затопило. Если вы одну точку не можете починить – что вы вообще можете? Поручаю незамедлительно эту проблему решить и заниматься так всеми вопросами, - подчеркнул Валерий Радаев и поставил задачу устранить течь в короткие сроки и доложить об этом.