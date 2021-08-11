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Общество11 августа 2021 7:27

Саратовцы жалуются на бездействие ООО «КВС» и умоляют администрацию о помощи

Саратовцы пятый день остаются в жару без воды
Источник:kp.ru
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Яма есть, воды нет. Саратовцы пятый день без воды по вине ООО "КВС"

Яма есть, воды нет. Саратовцы пятый день без воды по вине ООО "КВС"

Вчера, 10 августа, в одном из городских пабликов Саратова появилось отчаянное обращение к городским чиновникам. Жители одного из домов на Соколовой улице жалуются, что уже пятый день проводят без воды. Свое сообщение пользователь под ником Ольга Панкрашова адресует городской администрации и сопровождает видео с места коммунальной аварии.

На предоставленной записи виден большой провал асфальта. Он почти ничем не огорожен: запрещающие проход ленты оборваны, вместе с пластиковым элементом заграждения они лежат в воде на дне ямы.

По словам женщины, снимающей видео, жители домов на Соколовой проводят без воды уже пятый день и никакие ремонтные работы в этом месте не проводятся.

- Объявлений об отключении воды нет! Водоканал ничего толком не объясняет. Мы не знаем, к кому обращаться, - жалуется женщина.

Яма есть, воды нет. Саратовцы пятый день без воды по вине ООО "КВС"