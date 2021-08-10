Николай Панков: в береговой зоне нужен сквер и баня

Пара слов

Сегодня, 10 августа, депутат Николай Панков рассказал о планах по благоустройству прибрежной зоны в Саратове.

Обсуждение проекта прошло во время рабочего визита спикера Госдумы Вячеслава Володина. Парламентарий пообщался с жителями и местными чиновниками. Обсуждался снос аварийных домов в районе Горной и Соколовой.

Снос жилья начнется после утверждения проекта по отселению и благоустройству. В прибрежной зоне планируется создать сквер и построить общественную баню. По мнению горожан, баня в Глебучевом овраге не может удовлетворить растущие запросы горожан, в нее приезжают даже из Энгельса.

- Необходим комфорт и современные условия. Въезд в Саратов, город Трудовой доблести, должен быть другим, - заключил Николай Панков.

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