Вячеслав Володин: необходима программа сноса всего ветхого жилья в прибрежной зоне

Володин Саратов

Сегодня, 10 августа, Вячеслав Володин поручил разработать программу сноса всего ветхого и аварийного жилья от Соколовой до Чернышевского. Во время рабочего визита в Саратов обсуждались проблемы береговой зоны.

Вячеслав Володин обсудил развитие зоны на берегу Волги, которую называют лицом города, поскольку она – первое, что видят люди, выезжающие с моста Саратов-Энгельс. Володин предложил разработать программу сноса всего ветхого и аварийного жилого массива от Соколовой до Чернышевского. Были озвучены планы по созданию зеленой зоны с расширением дороги с обеих сторон. Спикер Госдумы предложил начать расселение ветхого и аварийного жилья уже в этом году.

- Еще одна проблема в том, что у Волги стало появляться высотные дома. Если здесь начнут активную застройку, будет транспортный коллапс. Тут не хватает инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник. Береговая зона имеет определенные сложности: там овраг. Дома новые уже трещат. Думайте, прежде чем предоставлять разрешение на строительство, – предостерег парламентарий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.