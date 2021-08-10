Информацию о чем-то надышавшемся в Солнечном мальчике передали в полицию

В Солнечном неизвестный давал ребенку дышать, предположительно, газом

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала «КП-Саратов» о том, как аппарат отреагировал на сообщение о надышавшемся, предположительно, газом ребенке в поселке Солнечный.

Напомним, в соцсети разместили видео, на котором видно, как мужчина дает ребенку предмет похожий на газовый балончик. Потом мальчик подносит его к лицу, а после встает и, пошатываясь, уходит. Автор поста отметила, что такое она наблюдала и раньше.

Загородняя рассказала, что аппарат омбудсмена получил информацию о произошедшем. Видео направили в полицию.

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