«Парень дает детям дышать газовыми баллончиками»: саратовцы встревожены инцидентом в парке Солнечного

Солнечный Саратов

В парке Поселка Солнечный в Саратове мужчина якобы дает детям подышать из газовых баллончиков. Об этом сегодня, 10 августа, сообщила саратовчанка Алина Шарапова. Видео было размещено в одном из городских пабликов.

- В Солнечном парке взрослый парень дает маленьким детям дышать какими-то газовыми баллончиками. На видео мальчик, надышавшись газом, еле встает, — пишет обеспокоенная свидетельница.

На предоставленной записи действительно видно, как мальчик лет восьми подносит предмет, похожий на газовый баллончик к лицу. Ребенок сидит на траве, рядом его поджидает взрослый. После этого ребенок встает с земли с трудом, его шатает. Свидетельница утверждает, что она не первый раз видит мальчика в таком состоянии.

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