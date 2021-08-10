Инспектор минприроды подтвердил данные о выбросе мела под Вольском

Госинспектор минприроды Саратовской области провел обследование по факту выбросов в атмосферу под Вольском. Напомним, сегодня утром депутат Государственной думы Николай Панков пообещал инициировать разбирательство после того, как жители поселка Клены обратили внимание на странные осадки с мелом на улице Хальзова.

Как стало известно, причиной выброса стала ошибка оператора ЦПУ завода «ВолгаИзвесть».

- Заводы АО «ХайдельбергЦементВолга» и ООО «ВолгаИзвесть» расположены на одной площадке на базе бывшего завода Асбестно-цементных изделий (АЦИ) по адресу: поселок Клены, ул. Хальзова,1. Ближайшая жилая застройка расположена примерно в 50-100 метрах. В поселке Клены, в городе-спутнике при строительстве завода АЦИ, проживает примерно около 5 тысяч населения, застройка только многоэтажками, говорится в сообщении минприроды.

На месте специалист ведомства подтвердило информацию о выбросе.

- Выбросы в виде белых хлопьев визуально определяются по периметру производственной площадки на поверхности: растений, цветов, машин. Жители утверждают, что выброс не отдельный факт, а постоянное явление, особенно в ночные часы, - отметила главный специалист-эксперт Правобережного инспекционного отдела минприроды Наталья Черноголова.

Акт обследования направили в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

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