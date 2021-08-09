Панков пообещал разобраться, что за порошок выпал в осадках в Вольском районе

Машины, дома, вся округа в Кленах оказалась под утро засыпана неизвестным порошком. Фото соцсетей

В Вольском районе прошли осадки в виде то ли мела, то ли цемента. Фотографиями и сообщениями об этом пестрят местные паблики в соцсетях и районные СМИ.

Как оказалось, несанкционированный выброс строительных материалов в атмосферу действительно был. Его устроило в ночь с 8 на 9 августа ООО «ВолгаИзвесть». Там ночью произошла авария по вине оператора ЦПУ. Он блоикровал фильтры и в результате произошел сильнейший выброс мела в воздух.

- Оператор центрального пункта управления предприятия допустил технологическую ошибку в управлении заводом, что привело к блокировке фильтров. Это вызвало выброс мела в атмосферу. Сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. На предприятии проводится проверка оборудования. Руководство завода заверило, что обеспечит соблюдение действующих нормативов, - рассказали по итогам проверки происшествия в региональном минпроме.

Но местные жители сообщили, что подобные случаи происходят не в первый раз, и ответственности до сих пор никто не понес.

-Считаю, нужно провести проверку странных «осадков», выпадающих в поселке Клены Вольского района. У жителей есть опасения, что это может быть цементный порошок. Точнее по составу могут высказаться только специалисты. Обращусь в Минприроды области, природоохранную прокуратуру, - пообещал депутат Госдумы Николай Панков.

В непосредственной близости с поселком Клены находится не только ООО «ВолгаИзвесть», но и предприятие «Хайдельберг Цемент Волга».