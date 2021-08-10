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Происшествия10 августа 2021 14:10

Радаев дал поручение оперативно восстановить горевший цирк

Источник:kp.ru
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Пожар в Саратовском цирке произошел днем 10 августа

Пожар в Саратовском цирке произошел днем 10 августа

Губернатор Валерий Радаев дал поручение зампреду Александру Соловьеву разобраться в причинах пожара в здании саратовского цирка, который произошел днем 10 августа.

Соловьеву также поручено оказать необходимую помощь в оперативном восстановлении объекта.

- Валерий Радаев также поставил задачу перед зампредом совместно с Государственной противопожарной службой дать оценку соблюдению правил противопожарной безопасности на объекте, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в здании саратовского цирка днем загорелись деревянные перекрытия под куполом цирка.

Загорелся реконструированный саратовский цирк