Радаев дал поручение оперативно восстановить горевший цирк

Пожар в Саратовском цирке произошел днем 10 августа

Губернатор Валерий Радаев дал поручение зампреду Александру Соловьеву разобраться в причинах пожара в здании саратовского цирка, который произошел днем 10 августа.

Соловьеву также поручено оказать необходимую помощь в оперативном восстановлении объекта.

- Валерий Радаев также поставил задачу перед зампредом совместно с Государственной противопожарной службой дать оценку соблюдению правил противопожарной безопасности на объекте, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в здании саратовского цирка днем загорелись деревянные перекрытия под куполом цирка.