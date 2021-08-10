Засыпанных мелом жителей Кленов местные чиновники послали в Росприроднадзор

Мел засыпал улицы поселка

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области предлагает жителям поселка Клены Вольского района жаловаться в Росприроднадзор на выпавшие с неба меловые осадки.

Напомним, 8 августа ночью, на территории поселка выпали осадки, которые местные жители определили либо как мел, либо как цемент. Ситуацию пообещал не оставить без выяснения депутат Госдумы Николай Панков.

- На территории поселка Клены Вольского района Саратовской области расположены три завода «ХайдельбергЦемент Рус», «ХолСим» и «ВолгаИзвесть». Известно, что ответственность за инцидент взял на себя представитель завода «ВолгаИзвесть» Сотрудник центрального пункта управления допустил технологическую ошибку, что привело к блокировке фильтров, из-чего произошел выброс мела в атмосферу. – пояснили в минприроды.

Здесь отметили, что разбираться с произошедшим областные чиновники не будут. поскольку юридическое лицо «ВолгаИзвесть» относится к федеральному государственному экологическому надзору.

- Рекомендуем жителям поселка Клены в данной ситуации обращаться по подведомственности Росприроднадзор по Саратовской и Пензенской областям. Телефон ведомства: 88452 – 27-57-57, - подсказали в региональном минприроды.