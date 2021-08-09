Пожар в Татищевском районе угрожал дачным массивам

Пожар полыхал в лесу Татищевского района

В минувшее воскресенье, 8 августа, в Татищевском районе Саратовской области произошел низовой лесной пожар.

Сигнал о лесном пожаре поступил 8 августа в 14.00. На место прибыла бригада Саратовского лесничества приступила к тушению.

Сначала огонь пытались ликвидировать 14 человек и четыре единицы техники лесопожарных формирований. Затем на помощь лесникам прибыли их коллеги из Вязовского лесхоза, а также дополнительно привлекались пять человек и три единицы техники иных организаций.

В результате к вечеру, в18.30 огонь локализовали, а утром 9 августа в 6.20 пожар полностью потушили.

- Огонь с поля перекинулся на лес, в овраги и крутосклоны, что осложняло подъезд техники. Горели восемь га непокрытых лесом участков лесного фонда и 12 га леса. Очаг возгорания возник на сопредельной территории – пришел с необрабатываемого поля. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем, - уточнил начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты леса министерства природных ресурсов и экологии Максим Шепталов.

Рядом с горевшим лесом находятся местные дачи, огонь к ним удалось не допустить.