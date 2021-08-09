В июля в Саратовской области родились Лукиллиан, Радомира, Арья и Лукас

В регионе родились с начала года более 10,6 тысяч детей

С начала года в регионе на свет появилось 10 608 новорожденных. Больше всего свидетельств о рождении выдано в Саратове (4 522 акта), Энгельсе (1496 актов) и Балакове (784 акта). Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС Правительства области.

- В июле маленькие жительницы области получили такие необычные имена, как Арья, Венера, Радомира и Устинья. Среди редких мужских имен можно выделить Архип, Лукиллиан, Моисей и Лукас, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

С начала года число браков превысило количество разводов - в регионе создано 6 568 семей, в то время как приняли решение расторгнуть брак всего 5 877 пар саратовцев.

Всего с начала 2021 года в Саратовской области отделами ЗАГС произведено 50 456 государственных регистраций актов гражданского состояния.