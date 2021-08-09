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Происшествия9 августа 2021 8:51

В селе Малиновка мужчина нашел труп на улице

Следователи начали проверку
Источник:kp.ru
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Тело мужчины было найдено на сельской улице

Тело мужчины было найдено на сельской улице

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 7 августа житель села Малиновка Аркадакского района Саратовской области нашел на улице тело 38-летнего односельчанина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка, устанавливаются причины смерти человека.

По итогам будет принято процессуальное решение.

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