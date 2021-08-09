В селе Малиновка мужчина нашел труп на улице

Тело мужчины было найдено на сельской улице
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Днем 7 августа житель села Малиновка Аркадакского района Саратовской области нашел на улице тело 38-летнего односельчанина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка, устанавливаются причины смерти человека.
По итогам будет принято процессуальное решение.
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