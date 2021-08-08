Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2021 8:44

В сообществе "Типичный Саратов" вычислили экстремиста

Следователи ФСБ завели уголовное дело
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Праворадикальную идеологию и призывы к экстремистской деятельности обнаружили сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с ЦПЭ ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Все это нашлось в паблике "Типичный Саратов" соцсети ВКонтакте. Занимался этим неназванный житель региона, он призывал к разрушительным, насильственным действиям в отношении представителей государственных органов власти и оправдывал эти действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; это преступление относится к преступлениям средней тяжести. Злоумышленника, как сообщили в УФСБ, уже вычислили и задержали. Расследование ещё не закончено.

Напомним, в названном паблике свои интервью на регулярной основе размещает глава администрации Саратова Михаил Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.