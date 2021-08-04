Начальник УФСБ Саратовской области призвал принять экстренные меры по коронавирусу

В этим минуты проходит координационный совет по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области. Начальник регионального УФСБ Олег Боломожный обозначил необходимость принять экстренные меры.

Боломожный рассказал, что по запрошенным УФСБ у института «Микроб» данным по 20 регионам, в области наблюдается ряд негативных тенденций. Так, в период с 23 по 29 июня Саратовская область оказалась третьей по количеству инфицированных в ПФО. Также она входит в топ-3 регионов, где новые случаи заболевания и смертей растут одновременно.

Помимо этого, начальник регионального УФСБ отметил, что в области отмечается прирост заболеваемости среди медработников, а среди групп риска, например, учителей, наблюдается низкий процент привитых. Саратовская

Среди 20 регионов, по которым запрашивали данные, Саратовская область лидирует по количеству случаев внебольничных пневмоний.

Также в регионе наблюдаются недостатки в поставках некоторых препаратов.

- Все эти данные дают возможность предполагать, что все негативные процессы будут иметь тенденции к росту. Если это так, то нужны экстренные меры, - отметил Боломожный и задал вопрос, какие именно меры нужно принять, и сможет ли регион штатно к 1 сентября войти в новый учебный год.

Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов ответил, что дефицит по препаратам отмечается во всём мире, но ведомство старается обеспечивать поставки. Вакцины же, отметил чиновник, достаточно. Минздрав готов организовывать мобильные группы даже для того, чтобы привить пять человек.

Представительница министерства образования рассказала, что на сегодняшний день привиты 56% сотрудников подведомственных организаций, но по муниципальным школам этот показатель ниже – 40%. Повысить темпы планируют к следующей неделе – сейчас учителя только начали выходить из отпусков.

Губернатор Валерий Радаев отметил, что повышать темпы вакцинации необходимо дипломатично, но результативно.

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