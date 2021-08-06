Ссора ровенских ковбоев закончилась ударом ножа в сердце

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима 67-летнего жителя ровенского района Саратовской области, который убил ударом ножа в сердце 49-летнего рабочего на ферме.

Убийца был главным на ферме в селе Циково, где выращивали крупный рогатый скот. Под его началом были несколько рабочих. Накануне новогодних праздников, 29 декабря 2020 года, один из них, 49-летний мужчина, попросил у начальника денег на выпивку.

Тот выдал и попросил пригласить его, когда начнется застолье.

Однако спустя некоторое начальник услышал, что в соседнем домике во всю гуляют рабочие, не позвав его. Свою обиду он решил высказать подчиненным.

- 49-летний мужчина, приходивший за деньгами, встретил его с пренебрежением и на высказанные мужчиной претензии приблизился к нему, противопоставляя себя оппоненту. В ответ на это 67-летний мужчина нанес противнику удар ножом в область сердца, - сообщили в региональном СУ СКР.

Бригада «скорой помощи» экстренно госпитализировала пострадавшего, но по пути в больницу он скончался.

Начальник свою вину признал.