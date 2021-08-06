Пьяный ревнивый мужчина до смерти забил сожительницу в Новых Бурасах

ЧП произошло в частном доме в Новых Бурасах Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан 35-летний житель поселка Новые Бурасы Саратовской области по подозрению в причинении травм человеку, от которых тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее мужчина уже был судим.

Следствие считает, что днем 4 августа он поссорился с 39-летней сожительницей во дворе своего дома. Причиной стала ревность мужчины, который в тот момент был пьян.

Злоумышленник начал бить женщину руками по голове и телу, но той удалось сбежать. После этого мужчина еще несколько часов пил, а потом отправился искать сожительницу.

Увидев ее на улице, он привел женщину домой и там снова жестоко избил. От ударов пострадавшая скончалась на месте. Причиной стала тупая травма головы.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.

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