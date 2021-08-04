Сергей Наумов: Мы, горожане, с пониманием относимся к заботам муниципалитета

Сергей Наумов не согласен с критикой Саратова

Ректор института развития образования в Саратове Сергей Наумов ответил на критику Саратова со стороны Евгении Альбац. Доктор исторических наук не согласился с мнением журналистки:

- Прочитал на сайте радиостанции «Эхо Москвы», репортаж Евгении Марковны Альбац, которая проездом побывала в нашем городе.

Я - саратовец не в первом поколении, и честно говоря, мне было неприятно читать, что мой родной город в устах известной журналистки, стал «страшным», « совершенно убитым», да ещё и по улицам которого, непрерывно течет вода…

Я много ездил по нашей стране, начиная с 1980 года и в каждом городе, который посещал, четко видел его коммунальные проблемы. Конечно, они везде разные были разные и по-разному на них реагировала власть… Но, я никогда не соглашусь с тем, что про мой тихий и зеленый, пока ещё дворянско-купеческий в центре Саратов, можно сказать, что мы - его жители сами себя разбомбили, как заявлено в этом репортаже.

Я прожил в Саратове 58 лет , на моих глазах город рос и развивался. Возникали новые районы, по сути целые города: в Ленинском, Заводском, Кировском, Волжском районах.

Появились новые парки и проспекты, высотные дома и новые транспортные развязки, объекты культуры и соц- культуры быта . И это характерно, как для центра города, так и для его развивающихся окраин. Например мы, кто живет в центре города , радуемся появившемся в конце 1980 и продолженном в 2016 гг., великолепному пешеходному маршруту, начинающемуся у исторического бульвара на улице Рахова и через проспект Кирова и улицу Волжскую спускающейся к Волге.

А жители «Солнечного-2» наперебой восхищаются аллеей «Героев Отечества» , с её прекрасными фонтанами и построенными недавно грандиозными спортивными центрами. Кстати сейчас, что-то подобное строится в Заводском районе.

Такие же места притяжений есть в каждом из шести районов Саратова.

Наш город – это живой организм, в котором иногда случаются сбои. И задача городской власти , состоит в том, чтобы, как можно быстрее убрать все эти неудобства.

Но невозможно поменять асфальт и бордюры на улице, не причинив её жителям даже минимальных неудобств.

Мы, горожане, с пониманием относимся к этим заботам муниципалитета. Кстати , такие же проблемы я видел в Берлине, который на рубеже 20-21 века, походил на одну большую стройку. Это жизнь и её невозможно остановить!

Теперь о «Воскресенском кладбище» ,которое особенно в центре, стало настоящим мемориалом, видным саратовцам , прославившим наш город в 19 и в первой половине 20 века, и , как академик Вавилов и революционер-демократ Чернышевский , нашедшие свое последнее пристанище на его территории.

Напомню, что Н.И. Вавилов, по стечению обстоятельств, начал свою научную судьбу в г. Саратове , где сегодня в «Саратовском государственном аграрном университете», находится его мемориальный кабинет, да и сам известный на всю страну вуз, носит его имя.

Я люблю наш родной Саратов - город Алексея Толстого и Константина Симонова, Михаила Булгакова и Константина Федина, Бориса Бабочкина и Юрия Гагарина, Олега Янковского и Олега Табакова, академиков Николая Семенова и Николая Цицина, Петра Столыпина и Алексея Рыкова, гениального хирурга Сергея Миротворцева и революционера - демократа Николая Чернышевского .

Мы знаем наши узкие места, мы постоянно критикуем нашу муниципальную власть, за её порой нерасторопность, но не видеть, что сделано за последние десять лет, может только слепой.

Это наш город, Евгения Марковна , и его беды - это наши беды. А его красота, его неповторимые волжские рассветы, его железная стойкость и современный интеллект, его молодость и его зрелость, всегда будут для нас дороги.

Напомним, также высказался по этому поводу и Председатель саратовской Общественной палаты Александр Занорин.

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