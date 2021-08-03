Россельхознадзор уничтожит более 109 кг завезенных через «Гагарина» иностранцами продуктов

Россельхознадзор по Саратовской и Самарской областям изъял за пять дней в аэропорту «Гагарин» более 109 килограммов ввезенной на территорию РФ животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Так, с 28 июля по 1 августа ветеринарный контроль на рейсах из Таджикистана (Душанбе, Худжант, Куляб, Курган-Тюбе) и Узбекистана (Фергана) изъял из ручной клади 71 партию животноводческой продукции без соответствующих документов.

- Вся изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с действующим ветеринарным законодательством Российской Федерации, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

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