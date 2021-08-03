Заведено уголовное дело после изнасилования девушки в отделении саратовской полиции

Четвертый отдел саратовской полиции

Заведено уголовное дело об изнасиловании девушки в четвертом отделении городской полиции. Об этом сообщил источник «КП-Саратов» в правоохранительных органах.

Напомним, «Комсомолка» первой написала об изнасиловании 18-летней Лилии. Девушка утверждает, что ночью 20 июля в комнате для задержанных с 00:30 до 02:30 её избил и изнасиловал 33-летний дежурный. Сообщалось, что произошедшее может быть связано с просьбой супруга подруги горожанки – они поссорились.

Сегодня, 3 июля, стало известно о том, что подозреваемого лейтенанта полиции задержали в соответствии с 91 статьей УПК РФ. Сейчас мужчина находится на больничном.

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