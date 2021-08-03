Старые метрические книги немцев Поволжья начали передавать из ЗАГСов в архив

Управление по делам ЗАГС Саратовской области запустило процесс передачи актовых и метрических книг из архивных фондов территориальных отделов в Госархив региона.

- Всего в Госархив планируется предать порядка двух тысяч актовых книг и более сотни метрических книг, хранящих всю информацию о наших земляках. Среди них и актовые записи, которые велись на немецком языке на территории АССР Немцев Поволжья», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, составленные в период с 1895 по 1925 годы будут перемещены на постоянное хранение в Государственный архив Саратовской области.

Состояние каждой книги внимательно изучается, составляются описи, после чего актовые книги готовятся к переплету.