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Общество3 августа 2021 11:18

Старые метрические книги немцев Поволжья начали передавать из ЗАГСов в архив

В книгах содержатся данные о жителях саратовского Поволжья с 1895 года
Источник:kp.ru
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Управление по делам ЗАГС Саратовской области запустило процесс передачи актовых и метрических книг из архивных фондов территориальных отделов в Госархив региона.

- Всего в Госархив планируется предать порядка двух тысяч актовых книг и более сотни метрических книг, хранящих всю информацию о наших земляках. Среди них и актовые записи, которые велись на немецком языке на территории АССР Немцев Поволжья», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, составленные в период с 1895 по 1925 годы будут перемещены на постоянное хранение в Государственный архив Саратовской области.

Состояние каждой книги внимательно изучается, составляются описи, после чего актовые книги готовятся к переплету.