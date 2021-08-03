На пожаре в Энгельсе спасли девять человек, в том числе детей

Пожар начался в этой квартире Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар на улице Ломоносова в Энгельсе произошел днем 2 августа. Вызов в МЧС поступил в 13.00. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажки.

На тушение выезжали сразу шесть пожарных расчетов, огонь успел охватить 50 кв метров площади квартиры.

- Благодаря оперативным действиям огнеборцев с верхних этажей дома были спасены 9 человек, в том числе троих спасли по выдвижной автолестнице, двое из них – подростки. Еще шестерых человек вывели с помощью спасательных устройств. Никто из них не пострадал, - сообщил Николай Цепцура, начальник 14 пожарно-спасательного отряда.

Однако совсем без пострадавших не обошлось.

Ожоги и отравление продуктами горения получил 50-летний мужчина, сын хозяйки квартиры, где начался пожар. Кстати, очаг пожара находился в зале. Мужчина на момент возгорания был нетрезв.

Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.