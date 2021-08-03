Утром в Саратове загорелся трамвай

Моторный отсек полыхнул в трамвае, когда он двигался по улице Гвардейская Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На маршруте №6 в Саратове утром 3 августа горел трамвай. ЧП произошло на улице Гвардейская около семи часов утра. В вагоне под номерами маршрута №11, который шел с конечной, со стороны 6 Дачной по маршруту №6, произошло короткое замыкание в моторном отсеке.

- Водитель заметила задымление в двигателе, остановилась, выпустила пассажиров, попыталась огнетушителем затушить очаг, вызвала МЧС. На тушение выезжали два пожарных расчета. В течение минуты они ликвидировали загорание в двигателе на площади 1 кв.м.

В МУПП «СГЭТ» сообщили, что работает техническая комиссия, устанавливается причина ЧП. Движение на маршруте возобновлено через 27 минут после пожара.