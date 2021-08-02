МЧС предупреждает саратовцев о 40-градусной жаре, грозах и шквалах

МЧС Саратовской области предупреждает жителей региона об оранжевом и желтом уровнях опасности. Речь идет о завтрашнем дне, 3 августа.
Оранжевый уровень опасности ожидается по жаре – обещают до +40°С. До 4 августа в регионе сохранится пятый класс пожарной опасности.
Желтый уровень опасности прогнозируют по грозам, во время которых ожидаются шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду.
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