Председатель правительства Саратовской области Бусаргин ревакцинировался

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Сегодня, 3 августа, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин ревакцинировался от коронавируса. Напомним, он обещал это сделать вчера.

В своём Telegram-канале чиновник пишет, что с момента предыдущей вакцинации уже прошло больше полугода, поэтому он принял решение пройти её повторно.

- Считаю, что это эффективный способ защитить свое здоровье и здоровье родных, - пишет Бусаргин.

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