Ревакцинацию прошла тысяча жителей Саратовской области

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своём Telegram-канале о темпах вакцинации в регионе.

На сегодняшний день привились уже 540 тысяч жителей области.

- Чтобы не допустить роста заболеваемости осенью, необходимо ускорить темпы вакцинации сейчас. Все необходимое для этого есть. В регион отгружено 603 тысяч доз вакцины. Функционируют 96 прививочных пунктов в 64 медицинских организациях, а также 20 мобильных прививочных пунктов в крупных торговых центрах. Работают выездные бригады в сельских населенных пунктах, в учреждениях социальной защиты, образования, промышленных предприятиях и организациях области, - рассказал Бусаргин.

Также чиновник отметил важность повторной вакцинации. На сегодня её прошли около тысячи жителей Саратовской области.

- В ближайшие дни планирую сам пополнить эти ряды. Лично убедился в эффективности вакцинации, поэтому не сомневаюсь, что нужно защищать организм повторно, - сообщил председатель регионального правительства, уточнив, что саратовскому минздраву поручено проработать план по ревакцинации населения.

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