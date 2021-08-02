На благоустройство районов области и Саратова направят дополнительно 281 млн рублей

В Саратовской областной думе предварительно утвердили распределение дополнительных доходов бюджета в сумме 281,7 млн рублей. Рост произошел за счет сбора налога на прибыль организаций, особенно в финансовой и страховой деятельности, промышленных обрабатывающих производствах и строительстве. Деньги предполагается направить на благоустройства районов.

- Предлагается предоставить трансферт Аткарскому, Хвалынскому и Ртищевскому районам – по 20 млн рублей, Екатериновскому, Саратовскому, районам по 10 млн и Саратову - 201,7 млн рублей. Ранее в бюджете уже внесены поправки, которыми в 19 районов Саратов направлены аналогичные трансферты на сумму 620 млн рублей. Общая сумма на благоустройство составит 901,9 млн рублей, - сообщила на заседании комитета облдумы по бюджету и.о. министра финансов Ирина Бегинина.

Поправки после долгих споров были приняты к рассмотрению на внеочередном заседании областной думы, которое состоится 4 июля.